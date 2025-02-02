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Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, oyuncu ve ses sanatçılarıyla bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme başlattı. İlk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi. Sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptanırken 150 sanatçı, gelir ve beyan arasındaki farklılık için izaha davet edilecek.

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, önce sektördeki tekelleşme iddiaları ardından Gezi Parkı Olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Tekelleşme ve Gezi Parkı Olaylarıyla ilgili çok sayıda ünlü sanatçı savcılıkta ifade vermişti. Sanatçılar bu kez Maliye'nin radarına takıldı.

BANKA HESAPLARI, REKLAM GELİRLERİ İNCELEMEDE

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirdi. Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi. Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları detaylı olarak taranıyor.

BİR OYUNCUNUN 100 MİLYON LİRADAN FAZLA KAZANCI KAYIT DIŞI ÇIKTI

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle "riskli" olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda, oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi. Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

150 SANATÇI İZAHA DAVET EDİLECEK

İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek. Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi. Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." diye konuştu.

Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

vergi borcu affedilen çok kazananlardan ne alınacak

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Haber YorumlarıShef :

Paranın kaymağını bir kıvırma ve bir dudak bükme ile yiyen bu tabaka. Ayrıca bu para ile hava atarlar ve bir de milleti beğenmezler.

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Haber YorumlarıBasin:

Barımla bu haberin ne alakasi var ? Fondaşlik candaşlık hicbir seyden geri birakmiyo emi ??

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Haber YorumlarıHasan Turk:

5 li ceteni vergisiz neden.

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

şimdi bu sanatçıların tüm pislikleri ortaya cikacak hepside vergi kaçakçılığı yapıyordur eminim devletin bunları ifşa etmesi lazım

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