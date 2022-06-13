Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor. Olayla ilgili en son birlikte görüldükleri Mustafa A.'nın (37) da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylası'nda arama çalışması yaptı. Ekipler, 2 gence ait cep telefonlarını ormanda parçalanmış, evden ayrılırken bindikleri otomobili de terk edilmiş halde buldu. Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Aramalarda cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine de rastlanıldı. Bu alanda inceleme yapan ekipler, şüphe üzerine ikilinin en son birlikte görüldüğü belirlenen Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.