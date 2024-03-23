Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Rekoru

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 245 santimetreyle Hakkari ve 209 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 245, Palandöken'de 209, Kartalkaya'da 154, Sarıkamış'ta 153, Ergan'da 147, Palandöken 2'de 135, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 48, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 23, Ovacık'ta 18, Davraz ve Yıldıztepe'de 15, Kartepe'de 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: