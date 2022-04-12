Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi - Haberler

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Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kahvehanede kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine "Polis Haftası" dolayısıyla pasta ikram edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kahvehanede kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine "Polis Haftası" dolayısıyla pasta ikram edildi.

İlçeye bağlı Sapak mevkisinde bir kahvehanede kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, kahvehanede vatandaşlar tarafından pastayla karşılandı.

Sürpriz karşısında şaşıran ekipler, vatandaşlara teşekkür etti.

Polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Polis Haftası, Düzce, Polis, kavga, Güncel, Haberler

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