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Katar, Woodside ile 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton LNG alım anlaşması imzaladı

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Katar Enerji Şirketi, Woodside Energy ile ABD'nin Louisiana LNG projesinden 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton LNG almak üzere anlaşma imzaladı. Sevkiyatın 2030 sonunda başlaması öngörülüyor ve anlaşma Katar'ı ABD menşeli LNG'nin en büyük alıcılarından biri haline getirecek.

Katar, Avustralya merkezli Woodside Energy şirketiyle 20 yıl boyunca yıllık 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Katar Enerji Şirketi (QatarEnergy) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen törenle ABD'nin Meksika Körfezi kıyısında inşa edilmekte olan Louisiana LNG projesinden doğal gaz tedarik edilmesine yönelik uzun vadeli satış ve satın alma anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Katar'a LNG sevkiyatının 2030 yılının sonunda başlaması ve 20 yıl boyunca sürmesi öngörülüyor.

İmza törenine Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi (CEO) Saad bin Şeride el-Kaabi ile Woodside Energy Üst Yöneticisi Liz Westcott katıldı.

Kaabi, törende yaptığı açıklamada, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD'den LNG satın alınmasına yönelik yeni bir uzun vadeli anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Anlaşmayla tedarik edilecek ilave LNG miktarının Katar'ı ABD menşeli LNG'nin en büyük alıcılarından biri haline getireceğini vurgulayan Kaabi, bunun aynı zamanda artan küresel LNG talebini karşılamada ülkesinin konumunu güçlendireceğini ifade etti.

Kaabi, Louisiana LNG projesinin ve ABD'den gerçekleştirilen LNG alımlarının, Katar Enerji'nin küresel LNG sektöründeki varlığını artıracağını kaydetti.

Söz konusu anlaşmanın şirketin uzun vadeli büyüme ve çeşitlendirme stratejisini desteklediğini belirten Kaabi, LNG portföyünün esnekliğini ve küresel pazardaki rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hürmüz Boğazı riski ve küresel tedarik stratejisi

Anlaşma, dünyanın önde gelen LNG üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın, ABD'den uzun vadeli doğal gaz tedarikini artırma ve küresel enerji piyasalarındaki faaliyetlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla Katar, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği transit geçişlerini??????? uzun süre durdurmak zorunda kalmış ve dünyanın en büyük LNG ihracat merkezi olan Ras Laffan'daki üretimini, sistemlerini hazır tutmak amacıyla çok sınırlı seviyelere indirmişti.

Sektörel analizlere göre sevkiyatların durması, Katar'ın 2026 yılı LNG ihracat hedefinde yaklaşık 30 milyon tonluk devasa bir açık yaratmıştı.

Katar Enerji, geçtiğimiz günlerde ABD'li enerji şirketi Cheniere Energy ile 2054 yılına kadar yıllık 4 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını kapsayan anlaşma imzalamıştı.

Dünya Enerji Enstitüsünün 2026 Dünya Enerji İstatistikleri Raporu'na göre, 2025 yılında yaklaşık 183,5 milyar metreküp doğal gaz üreten Katar, dünyada 6'ncı sırada yer alırken, aynı yıl yaklaşık 81 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatıyla dünyanın en büyük ikinci LNG ihracatçısı olmuştu.

Katar'ın ABD'den LNG satın alması, ülkenin iç tüketim ihtiyacından ziyade küresel müşterilerine gaz tedarikini sürdürme ve Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmayan alternatif kaynaklar oluşturma stratejisiyle ilişkilendiriliyor.

Katar Enerji, ABD'den tedarik ettiği LNG'yi uluslararası ticaret portföyüne dahil ederek farklı pazarlardaki müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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