Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları ülkelerine dönmek üzere uğurlandı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Riyad üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere uğurlandı.

Katar'da mahsur kalan 10–12 yaş aralığında 21 çocuk sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve sporculardan birinin 2 aile üyesinden oluşan kafilenin Suudi Arabistan vizelerinin temini Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince sağlandı.

Riyad'a doğru hareket eden kafileyi uğurlamaya Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu da katıldı.

Kafile, yarın Riyad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'nın "TK0145" seferiyle Türkiye'ye ulaşacak.