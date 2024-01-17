- Katar Başbakanı Al Thani'den 'Kızıldeniz' mesajı: " Gazze'deki savaş durdurulmazsa bölgesel yansımaları devam edecek"

DAVOS - Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Dünya Ekonomik Forumu'nun diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'deki gerilimin sona ermesinin Gazze'deki savaşın durdurulmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, "Gazze'deki savaş durdurulmazsa bölgesel yansımaları devam edecek" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun diyalog oturumunda konuşma yaptı. İsrail'in 102 gündür Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Al Thani, "Gerçek bir çözüm olmadan, iki devletli çözüm olmadan 7 Ekim öncesindeki duruma dönmenin sihirli bir formülü yoktur" dedi. Al Thani, "Savaşın sona erdirilmesi, rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılmasının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma hızla çözüm bulunmalı. İsrail'in Batı Şeria'daki işgali, Gazze'deki işgali kadar kötü ve uluslararası toplumdan bu sorunu çözmeye yönelik gerçek bir tepki yok" ifadelerini kullandı.

"Kızıldeniz'deki gerilimin sona ermesi, ancak Gazze'deki savaşın durdurulmasıyla mümkün"

Al Thani, "Katar'ın ilk günden itibaren tutumu, Gazze'deki çatışmanın genişlemesinin ciddi yansımaları olacağı yönündedir. Uluslararası toplumun Gazze'deki savaşın derhal durdurulması için bugün net bir karar vermesi gerekiyor" dedi. Kızıldeniz'deki gerilime değinen Al Thani, "Gazze'deki savaşı görmezden gelirsek bölgedeki gerilimin çözümünden bahsedemeyiz. Askeri yöntemlerin Kızıldeniz'deki gerilimi sona erdiremeyeceğini defalarca belirttik. Kızıldeniz'deki gerilimin sona ermesi, ancak Gazze'deki savaşın durdurulmasıyla mümkün olabilir. Gazze'deki savaş durdurulmazsa bölgesel yansımaları devam edecek" şeklinde konuştu. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının, çatışmanın daha da artması ve genişlemesi için yüksek risk taşıdığını vurgulayarak, "Her zaman diplomasiyi askeri yöntemlere tercih ederiz" dedi.

Al Thani, "Ateşkes çağrısı konusunda ilk kez anlaşmazlık ve tartışma görüyoruz" dedi. İran ile Körfez ülkelerinin komşu olduğunu ve diyalog yoluyla ortak çıkarların nasıl bulunacağına ilişkin bir anlayışın mevcut olduğunu belirten Al Thani, "Gazze'deki savaşa odaklanmayan her türlü çözüm, geçicidir. Hepimiz, eğer İsrail sonunda Filistinlilerin kendi devletine sahip olmasını sağlayacak bir sürece gerçekten girmeye istekliyse, İsrail'le bir barış anlaşması yapmak için elimizi uzatmaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Al Thani, Gazze'yi yöneten Hamas hareketinin gelecekte siyasi bir rol oynamaya devam edip etmeyeceğine karar verecek olanın Filistinliler olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD ve İngiltere geçtiğimiz hafta, Gazze'deki savaşa tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti.