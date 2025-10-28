Haberler

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Sani, İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuştu Açıklaması

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklıklardan birine tanıklık ettiklerini belirterek "Bizler de bu stratejik ortaklıkla gurur duyuyoruz.

Al Sani, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuştu.

Konuşmasının başında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik eden Al Sani, bu münasebetle Türkiye Cumhuriyeti'nin daha fazla refah ilerleme katetmesi temennisinde bulundu.

Katar Savunma Bakanı Al Sani, "Bugün Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklıklardan birine tanıklık ediyoruz. Bizler de bu stratejik ortaklıkla gurur duyuyoruz. Nitekim iki ülke arasındaki bu stratejik savunma ortaklığı, BMC'nin Türkiye'de yerli olarak ürettiği Altay tankını hizmete sundu." diye konuştu.

Türkiye ile Katar arasında birçok ortaklık projesinin olduğuna işaret eden Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretle gurur duyduklarını dile getirdi.

Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Altay tankının teslim törenine kendilerini temsilen katılma görevine layık görüldüklerini söyledi.

Bu münasebetle Türkiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki savunma ve ekonomik işbirliği ortaklığını daha da artırma temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
