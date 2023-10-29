Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü, Doğanyurt, Pınarbaşı ve Araç ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı.

Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü, Doğanyurt, Pınarbaşı ve Araç ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil törene katılanların bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Kaymakam Ünsal, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde mazisi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin işgallere karşı göğsünü siper edip kurtuluş mücadelesi vererek inşa ettiği Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından tören geçişi düzenlendi.

Küre

Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Ardından ilçe meydanındaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

İhsangazi

İlçe meydanda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Program ilçede dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Hanönü

İlçedeki Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Tolga Değirmenci ve Belediye Başkanı Serkan Uçar vatandaşları selamladı.

Kaymakam Değirmenci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve başarı belgeleri verildi.

Program sonunda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Hanönü İlçe Orman Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı yapıldı.

Doğanyurt

Doğanyurt ilçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Yusuf Ercan Yalçınöz ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Pınarbaşı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Şenol Yaşar vatandaşları selamladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Araç

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Vali Enis Yeter Stadı'nda düzenlenen tören, Kaymakam Emin Cevat Tutar ve Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya'nın vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tutar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.