Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda değişik miktarlarda sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Özgür Alantor - Güncel