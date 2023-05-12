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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen G.G. ve S.Ç'nin üzerini aradı. Aramada, 13,06 gram sentetik uyuşturucu ile 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kent merkezinde de bir iş yerinde yapılan aramada, 25 gram esrar, tabanca, 7 fişek ve 3 bin 240 doldurulmuş makaron ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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