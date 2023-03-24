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Kastamonu'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ersil köyü yolunda Musa Yalçınkaya'nın kullandığı traktör ile Mert İpek idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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