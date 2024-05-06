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Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da kasten öldürme suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ö.E, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kastamonu'da kasten öldürme suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir adreste cezaevi firarisi Ö.E'nin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Polislerin geldiğini gören Ö.E, evden çıkarak ormanlık alana kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ö.E, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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