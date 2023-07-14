Kastamonu'da çıkan yangında ev, traktör ve hububat zarar gördü

Kastamonu'nun Burhanlı köyünde çıkan yangında ev, traktör ve yaklaşık 10 ton hububat zarar gördü. Yangına müdahale eden ekipler, yangını söndürdü ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri her şeylerini kaybettiklerini belirtti.

Kastamonu'nda çıkan yangında ev, traktör ve yaklaşık 10 ton hububat zarar gördü.

Merkeze bağlı Burhanlı köyünde, Hasan Karaçam ile kardeşi Mahir Karaçam'a ait iki katlı evin alt katında bulunan traktör, elektrik sisteminden çıkan kıvılcımla alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.

İhbar üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında ev, traktör, yaklaşık 10 ton hububat ile 4 torba un yandı.

Burhanlı Köyü Muhtarı Seyfettin Bayram, gazetecilere, herkesin çok korktuğunu söyledi.

Yangının traktörden çıktığını düşündüklerini anlatan Bayram, "İki katlı ev, traktörden çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Ben dumanları uzaktan gördüm. Ondan sonra gelip baktık, traktör evin altında yanıyordu. Traktörden yangın çıktı. Biz hemen evdekileri dışarı çıkardık. Sonra yangın büyüdü ve tüm evi sardı. Sonrasında da ev göçtü. Evden hiçbir şey kurtaramadılar. Traktörleri yandı, eşyaları yandı, evden hiçbir şey alamadılar". dedi.

Ev sahiplerinden Hasan Karaçam ise "Ateşin birden tutuştuğunu gördüm ben. Ondan sonra çocukları çağırdım yetişin diye ama bir anda alevler tüm evi kapladı gitti. İçeride traktör vardı, eşyalarımız vardı, herkilde arpa ve buğday vardı, 4 çuval unumuz vardı. Her şeyimizi kaybettik, evimiz yandı." diye konuştu.