Kastamonu Belediye Başkanlığını CHP adayı Hasan Baltacı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Baltacı 29 bin 552, AK Parti adayı Tahsin Babaş 22 bin 24 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 93,70 )

-Baltacı'nın öz geçmişi

Hasan Baltacı, 1978 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Baltacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Bölümünü bitirdi. Aile şirketinde çalışan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilciliği görevini yürüten, CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunan Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında 27 ve 28. dönem CHP Kastamonu Milletvekili seçildi. CHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına aday gösterilen Baltacı, evli ve 1 çocuk babasıdır.