Üye Girişi
Haberler

Kartal'da annesini ve kardeşini rehin alan kişi ikna edilerek gözaltına alındı

Güncelleme:

Atalar Mahallesi Önder Sokak'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K. bilinmeyen bir nedenle annesini ve erkek kardeşini rehin aldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kartal'da annesini ve kardeşini rehin alan kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

Atalar Mahallesi Önder Sokak'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K. bilinmeyen bir nedenle annesini ve erkek kardeşini rehin aldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Şubat okullar tatil mi 2024? Bugün okullar tatil mi, tatil edildi mi? 9 Şubat Cuma kar tatili var mı? 9 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Milwaukee Bucks Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları! EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Pakistan seçimleri kim kazandı, sonuç ne oldu 2024? 9 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger hayatı ve biyografisi! Metin Akdülger kaç yaşında, nereli? 9 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Şubat Cuma Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar! Milli Piyango sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title