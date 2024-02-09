Kartal'da annesini ve kardeşini rehin alan kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

Atalar Mahallesi Önder Sokak'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K. bilinmeyen bir nedenle annesini ve erkek kardeşini rehin aldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.