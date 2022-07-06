Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti Yapan Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti - Haberler

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Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti Yapan Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

ANKA - Güncel
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Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti Yapan Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini yapabilmesi için her bayram olduğu gibi bu bayramda da hizmet vermeye devam edecek.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini yapabilmesi için her bayram olduğu gibi bu bayramda da hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak ücretsiz ulaşım hizmeti, arefe günü ile bayramın 1 ve 2'inci günü olmak üzere 3 gün boyunca sürecek. Kartal Meydanı'ndan günün belirli saatlerinde yapılacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti ile vatandaşların mezarlık ziyaretleri yapmaları sağlanacak.

Gün boyunca farklı saatlerde hizmet verecek olan ulaşım servisi ile Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıkları'na gidiş ve dönüş olmak üzere araçlar kaldırılacak.

ANKA / Güncel

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