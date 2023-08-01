Karşıyaka'da Köpeği Tekmeleyerek Öldüren Kişiye Hapis Cezası İsteniyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen Levent Türksever (64) hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 7 Temmuz'da Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak'taki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Türksever, bu sırada ayağının kayması sonucu düştü. Tekrar ayağa kalkan Türksever, bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

Sibek Gedik'in avukatı Senem Demirel Acar "İddianame, mahkemece de kabul edilip, dava açıldı. Kasıtlı olarak sahipli, evcil bir hayvanı öldürme suçundan 6 ay ile 4 yıl arası ceza istendi. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu.