Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi

Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kars'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar bitkiler kırağıyla kaplandı.

Demiryolları ekipleri, Sarıkamış Topdağı mevkisinde, İl Özel İdaresi ekipleri de Çamyazı köy grubu yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Karla kaplanan merkeze bağlı köyler dronla görüntülendi.

Akyaka ilçesi karla kaplandı

Akyaka ilçesinde ise gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Yağışla ilçe merkezi beyaza büründü, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde günlerdir etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğukların etkisiyle şehir merkezinde buzlanma oluştu, bazı yüksek noktalarda yer yer kar etkili oldu.

Karla karla kaplanan Göle ilçesi ise dronla görüntülendi.