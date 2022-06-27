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Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Kars'ın Digor ilçesinde su taşkını yüzünden 3 evi su bastı, 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ın Digor ilçesinde su taşkını yüzünden 3 evi su bastı, 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçede yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle oluşan su taşkınında ilçenin Kocaköy köyünde 3 evi su bastı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri, suyu tahliye etti.

Sağanak sonrası ilçenin Celal köyünde de dereler taştı.

Söz konusu köyde bir dereden taşan suyun dolduğu yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünden 15 koyun suya kapıldı. Bu koyunlardan 9'u köylülerce kurtarıldı, 6'sı telef oldu.

İl merkezinde de sabah saatlerinde de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Faikbey ve Cumhuriyet caddelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler su birikintileri yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Digor Kars su Güncel Haberler

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