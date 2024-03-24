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Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı

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Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bu arada Selim ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç da kurtarıldı.

İl Özel İdaresinde greyder operatörü olan Murat Çelik, AA muhabirine, kapanan köy yollarını açtıklarını aktararak, "Borluk köyü yolunu açtık, çalışmalarımız devam ediyor, köylüleri mağdur etmiyoruz, dün gece çok fazla kar ve tipi vardı, Allah devlete zeval vermesin çalışıyoruz." dedi.

Borluk köyü sakinlerinden Okan Tikicieri de ekiplere teşekkür ederek, "Yaklaşık 1 aydır yoğun kar yağışı oluyor, yollarımız kapanıyor ve İl Özel İdaresi ekipleri gelip yolları açıyorlar. 2-3 gün üst üste gelip yolları açtıkları oluyor, Allah devletimizden razı olsun, yollarımız kapalı kalmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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