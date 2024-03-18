Kars'ta Kar ve Sis Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Kars'ta etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle Akyaka ilçesine bağlı İbiş, Kayadöven Süngüderesi ile Arpaçay ilçesine bağlı Bacıoğlu köyü yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kars- Digor kara yolunda da kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.