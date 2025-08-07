Kars'ta Dezenfeksiyon Timi, Şap Hastalığına Karşı Mücadele Ediyor

Türkiye'nin hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 100 kişilik "dezenfeksiyon timi" SAT-1 tip şap hastalığına karşı en ücra noktalara kadar gidip dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, SAT-1 tip şap hastalığının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde 100 kişilik "dezenfeksiyon timi" oluşturuldu.

İl merkezinin yanı sıra köy, yayla ve meralara giden "beyaz tulumlular" ahır ve ağılları dezenfekte ediyor. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği kentte ekipler, hastalığın tamamen bölgede sönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezi ve bazı ilçelerde şap hastalığı sönme noktasına geldi. "Beyaz tulumlular" olası hastalıklara karşı da tüm köy ve ilçelerde dezenfeksiyon çalışması yaparak hastalıkların çıkmasını engelliyor.

"Tüm köylerde dezenfeksiyon çalışmasına başladık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın büyük ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, "Herkesin alın teri hayvancılığa dayanıyor çünkü 600 binin üzerinde büyükbaş, 750-800 bin civarında da küçükbaş hayvan varlığımız var." dedi.

Kars'ta yapılan hayvancılığın daha çok mera ve geniş yaylalara dayandığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Hayvancılık geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Yaz dönemi geldiğinde bütün hayvanlarımız meralarda, yaylalarda bir şekilde bir araya geliyor ve beraber otlamaya başlıyor. Bu da beraberinde çeşitli riskler getiriyor. Hayvanların bir araya gelmesi bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Bu hastalıkların önüne geçmek için 100 civarındaki veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanı arkadaşımızla ilimiz genelindeki tüm köylerde dezenfeksiyon çalışmasına başladık."

"Olası hastalıkların çıkmasını engelliyoruz"

İl genelinde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Olası bulaşmayı engellemek için araçlarımızın yanı sıra veteriner hekimlerimiz çizmelerinin, alet ekipmanlarının dezenfeksiyonunu sağlıyor. Arkadaşlarımız köylerimizdeki ahırların, hayvanların toplanma alanlarının, yaylalarda ağılların gerekli dezenfeksiyonunu yapıyor. Bu dezenfeksiyon sayesinde alınan idari ve fenni tedbirlerle ilimizde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelliyoruz. Olası hastalıkların çıkmasını engelliyoruz. Görülen hastalıklarda da sona geldik. İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde de hastalığın sönüşünü inşallah yakın zamanda yapacağız ve mücadelemizi sahada devam ettireceğiz."

"Hayvanlarımız şap hastalığını atlattı"

Dezenfeksiyon yapan ekibe teşekkür eden Küçük Yusuf köyü muhtarı Jiyan Ulakçı, çalışmaları çok iyi bulduklarını belirterek, "Hayvanlarımız şap hastalığını atlattı. Bir daha olmasın diye dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Ulakçı, "Kars'ta aşılama çalışması zamanında yapıldı. Aşı yaptıranlar hastalığı hafif atlattı, birkaç zayiatımız oldu. Onlar da zayıf, yaşlı hayvanlardı. Ama şu anda hepsi atlattı, bir problemimiz yok." diye konuştu.