Kars'ta Deve Kuşu Yetiştiriciliği Hayalini Gerçeğe Dönüştürüyor

İstanbul'dan Kars'a dönerek deve kuşu yetiştiriciliği yapan Metin Tetik, çiftlik kurma çalışmalarına başladı. 7 dönümlük arazisinde, önümüzdeki yaz üretime geçmeyi hedefliyor. Deve kuşlarının farklı gelir kaynakları sağladığını vurgulayan Tetik, yerel halkın ilgisini çektiğini belirtiyor.

İstanbul'da dekorasyon işi yaparken 9 yıl önce memleketi Kars'a yerleşen ve deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştiren Metin Tetik, şimdi de çiftliğini kuruyor.

İstanbul Hadımköy'de bir çiftlikte deve kuşlarını gören ve onlardan esinlenerek döndüğü Kars'a bağlı Esenkent köyünde 4 deve kuşu alarak yetiştirme hayalini gerçekleştiren 3 çocuk babası Metin Tetik, çiftlik kurmak için girişimlere başladı.

Köyünde yaklaşık bir yıldır deve kuşu yetiştiren Tetik, bu sayıyı 11'e çıkarttı. Köyde 7 dönümlük arazisinde çiftlik kurma çalışması başlatan ve deve kuşu yumurtaları için kuluçka makinesi alan Tetik, önümüzdeki yaz üretime geçmeyi hedefliyor.

Metin Tetik, AA muhabirine, uzun yıllardır deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayali kurduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllar önce İstanbul'dan dönerek köyüne yerleştiğini ve deve kuşu yetiştirmeye başladığını anlatan Tetik, "Deve kuşu en kolay bakılan hayvanlardan birisi, günde bir defa yemini veriyorsun. Her türlü yem yiyor ve bütün hastalığa karşı dirençli. Yavrusundan, yumurtasından, derisinden, tüyünden, çürük yumurtasından her şeyinden para kazanılıyor." dedi.

"Yaklaşık 80 yumurta verebiliyor"

Tetik, kış memleketi Kars'ta deve kuşlarını gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Buraya gelen vatandaşlar deve kuşlarını görünce şaşırıyor, görüp dokunuyorlar her geçen gün ilgi artıyor. Bir deve kuşu sezonda yaklaşık 80 yumurta verebiliyor. Kuluçka makinesini de aldık inşallah önümüzdeki yaza her şeyimizi kuracağız." diye konuştu.

"Üreticimiz farklı bir üretim desenini deniyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu anlattı.

Kentte ikamet eden vatandaşların yüzde 80-90'ının hayvancılığa dayalı bir geçim kaynağına sahip olduğunu dile getiren Aydın, "Kars hem coğrafya hem de iklim bakımından farklı alternatif üretim desenlerine de ev sahipliği yapan bir yer. Üreticimiz farklı bir üretim desenini deniyor ve deve kuşu üretimiyle hem kendi ailesinin geçimini sağlamayı hem de bu bölgeye farklı bir üretim deseni hedeflemiş." ifadelerini kullandı.

Deve kuşu ürünlerinin kullanılabilir olması nedeniyle tercih edildiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Deve kuşunun etinden, tüyünden, yumurtasından çok ciddi anlamda bir gelir kaynağı elde edilebilir. Burası da bir çiftlik haline dönüşmek üzere, biz de kendilerine olabilecek her türlü desteği vermeye hazırız. Etinin lezzeti, yumurtasının çok fazla tercih edilebilir olması çiftçimizi bu üretime yönlendirmiş oldu."

