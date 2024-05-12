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Kars'ta Baraj Şantiyesinde Zehirlenen İşçilerden Birisi Hayatını Kaybetti

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Kars'ta Arpaçay Barajı'nın tadilatında çalışan 2 işçiden biri gıdadan zehirlenerek hayatını kaybetti. Diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta baraj şantiyesinde çalışan ve gıdadan zehirlendiği iddia edilen 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

Arpaçay Barajı'nın tadilatında çalışan Gürbüz K. (58) ve Orhan D'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, 2 işçiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Gürbüz K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilinci kapalı olan Orhan D ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Gürbüz K'nin cenazesi, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İşçilerin, dün akşam balık ve tavuk yediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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