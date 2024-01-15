KARS'TA 40 YILDIR SÜREN AT YARIŞI SEVDASI

KARS'ın Selim ilçesinde 40 yıldır süren geleneksel at yarışlarında verilen mücadele bu yıl da nefesleri kesti. İlçedeki en iyi 10 atın katıldığı 12 kilometrelik zorlu parkurda birinciliği Benliahmet köyünden Bekir Bozkurt, "Loman" adlı atıyla kazandı.

İlçe girişindeki atlı cirit sahasının hemen yanında bulunan 4 kilometrelik koşu parkurunda düzenlenen mahalli at yarışmaları öncesi Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Dört kilometrelik parkuru 3 tur atarak 12 kilometre koşan atların mücadelesi ise izleyenlerin nefesini kesti. Köyleri adına yarışan atları destekleyen izleyiciler renkli görüntülere sahne oldu.

İnsanoğlunun en kadim ve en sadık dostu olan atların, insanlık tarihinde ilk olarak atalarımız tarafından ehlileştirildiğini anlatan

Karahamza Köyü Atlı Spor Kulüp Başkanı Atila Akbaba, "Bu güzel hayvanlar Türk toplumunun sosyal hayatının merkezine oturmuşlardır. Bu yüzden Çinliler, 'Türklerin hayatı atlarına bağlıdır' demişler, Kaşgarlı Mahmut ise Divan-ü Lugati't-Türk'te, 'At Türkün kanadıdır' diyerek toplumumuz için atın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Biz bu yarışları babamızdan, atamızdan, dedemizden gördük. Yaklaşık 40 yıldır süren bu yarışa ilçe ve köylerdeki en iyi atlar katılır. Atamızdan devraldığımız ata sporunu bizlerde çocuklarımıza bırakacağız ve umuyoruz ki asırlarca devam edecek. Selimliler olarak bu spora gönül vermişiz ve bunu yaşatmanın hazzını tadıyoruz. Ata sporumuz cirit ve at yarışının dostluk ve kardeşlik içerisinde sürdürülmesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Hainleri sevindirmemek için at yarışlarını iptal etmediklerini vurgulayan Akbaba, "Bize dediler ki 'şehitlerimiz var yarışı erteleyin.' Ben de dedim ki ertelemeyeceğiz. O kansızları sevindirmeyeceğiz. Şehidimizin babası evladının tabutu başında ağlarken dedi ki 'Bundan sonra ağlamayacağım o vatansızları, kansızları sevindirmeyeceğim.' Ben de buradan sesleniyorum. Biz de sevindirmeyeceğiz. Biz üzülmeyeceğiz onlar da sevinmeyecekler. Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çok sayıda sporsever yarışı büyük bir heyecanla izledi. Kıyasıya geçen yarışma sonunda birinciliği Malazgirt, Muş, Varto ve Karlıova'da yapılan yarışmaların şampiyonu Benliahmet köyünden Bekir Bozkurt'un "Loman" adlı atı jokey umut Aslan ile kazandı. İkinciliği Hasbey köyünden Erkan Aslan'ın "Boran adlı atı Jokey Umut Aslan ile üçüncülüğü de Benliahmet köyünden Bülent Acar'ın "Boze" adlı atı Jokey Ferhat Acar ile elde etti.

Yarış sonunda arpa bedeli olarak birinciye 7000 TL, ikinciye 2000 TL ve üçüncüye de 1000 TL para ödülü verildi. (DHA)