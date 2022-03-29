KARLIOVA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

KARLIOVA, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL Karlıova'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ilçede, ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova'da etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, belediye ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kanitaht Mahallesi yolunda çalışma yapan operatör Sedrettin Kalkan, mart ayının sonlarında olmalarına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, Mahalle yollarında 2 ile 3 metre kar kalınlığı bulunuyor. Millet ekinlerle uğraşırken bizler halen kar ile uğraşıyoruz dedi.