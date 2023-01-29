Kardan kapalı köy yolu, doğum sancıları tutan kadın için açıldı Güncel Haberler BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan Süheyla Toprak (19), kardan kapanan yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan Süheyla Toprak (19), kardan kapanan yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. Güroymak ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan Süheyla Toprak'ın saat 03.00 sıralarında doğum sancıları başladı. Toprak'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, köye ambulans yönlendirildi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. Bölgeye gelen ekipler, 1 saat süren çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Toprak, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güroymak Güncel Haberler

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