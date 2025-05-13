Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Pazarlık Usulüyle Verdiği İhale Sayısı İki Katını Aştı, İhalelerde Öne Çıkan Firmalar Dikkat Çekti

(ANKARA) - Sosyal medyada lüks yaşamını paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme gelen Ekpet İnşaat'ın sahibi 39 yaşındaki iş insanı Selman Reşitoğlu'nun pazarlık usulüyle 10 milyar liralık iş aldığı Karayolları Genel Müdürlüğü, ihaleleriyle gündemde. Abdülkadir Uraloğlu'nun Genel Müdür atandığı 2018 yılından bugüne kadar pazarlık usulüyle verilen ihale sayısı 634 olurken önceki yedi yıllık döneme göre iki kattan fazla artış olduğu, pazarlık usulü ihalelerde öne çıkan firmalar arasından beşinin son yedi yılda aldığı ihale bedellerinin 14 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veri tabanına göre Karayolları Genel Müdürlüğü, 2011-18 döneminde 306 yapım ihalesini pazarlık usulüyle verirken Ocak 2018 - Mayıs 2025 döneminde pazarlık usulüyle verdiği ihale sayısı önceki dönemin iki katını aşarak 634'e ulaştı. Haziran 2023'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Abdulkadir Uraloğlu'nun, bu görevinden önce Karayolları Genel Müdürü atandığı 2018 yılından itibaren taranan ihalelerde, son günlerde lüks yaşamına ilişkin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen 39 yaşındaki iş insanı Selman Reşitoğlu'nun firması Ekpet İnşaat'ın toplam ihale bedeli 10 milyar lirayı bulan işler alması haberlere konu oldu. Reşitoğlu'nun özel jetler, lüks yatlar ve son model arabalarla lüks bir yaşam sürdüğünü gösteren paylaşımları, kamudan aldığı yüksek bedelli yol yapım ihaleleri nedeniyle dikkat çekti.

Büyük bedelli benzer ihaleler ve yine pazarlık usulü ihaleler

EKAP kayıtlarında benzer yol yapım işlerini alan beş firmaya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün toplam bedeli 14 milyar lirayı aşan ihaleler verdiği görüldü. Deprem ve benzer olağanüstü durumlarda bir istisna olarak mevzuata eklenen "21-b" maddesiyle pazarlık usulü ihale yöntemiyle 2018'den bugüne toplam bedeli 14 milyar 375 milyon lirayı aşan 26 ihalede Sarıosmanoğlu İnşaat, Solmaz Taahhüt, SNH İnşaat, Ege Asfalt ve Avos Grup İnşaat isimleri yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün rekabete daha çok imkan tanıyan açık usul yerine pazarlık usulüyle düzenlemeyi tercih ettiği bu ihaleleri kazanan beş firmadan Avos İnşaat'ın yüzde 49'unun sahibinin, Selman Reşitoğlu'nun kardeşi Veysel Reşitoğlu olması dikkat çekti.

Halef-selef Ulaştırma Bakanlarının hemşehrisi, Okluk Koyu yolunu da yaptı

Sarıosmanoğlu İnşaat, hem mevcut bakan Uraloğlu, hem de önceki bakan Adil Karaismailoğlu gibi Trabzonlu bir firma. Kurucuları arasında eski AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Keleş'in de bulunduğu firma, 2019'dan bu yana genel müdürlük ve bölge müdürlüklerinden pazarlığa davet usulüyle toplam bedeli yaklaşık 3 milyar 550 milyon lirayı bulan 11 ihale aldı. Bunlar arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nin bulunduğu Marmaris'teki Okluk Yolu ve Güvenlik Yolları Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşi de bulunuyor. Firmanın internet sitesinde, Okluk Yolu için yapılan çalışmalar sırasında Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafları da yer alıyor. İhale belgesinde pazarlık usulünün seçilme gerekçesi olarak "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" ifadesi yer aldı.

Uraloğlu'nun Karayolları 10. Bölge Müdürü olarak 2003-2005 yılları arasında görev yaptığı memleketi Trabzondan çıkan firmanın aldığı diğer ihaleler arasında İzmir Çevre Yolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollarının üst yapımı oranımı, Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli'ndeki deformasyonların giderilmesi işi, Muğla-Kale yolundaki yapım işleri ile Denizli Acıpayam, Ordu ve Kastamonu'daki bazı yolların yapım ihaleleri bulunuyor.

Sahibi Muhammed Solmaz olan Solmaz Tahhüt, bu yıl Şanlıurfa Haliliye TOKİ konutları bağlantı yolları ihalesini Gül İnşaat ile ortaklık kurarak 1 milyar 418 milyon lira teklifle kazandı. Şirket, Bingöl-Diyarbakır yolundaki heyelan ıslah çalışmaları için düzenlenen ihaleyi 193 milyon liralık teklifle kazanmasıyla da gündeme geldi. Hatay-Antakya ve çevresi kalıcı deprem yolları için geçen yıl düzenlenen ihaleye Haspınar İnşaat ile birlikte katılan ve yaklaşık 1 milyar 335 milyon lira teklif veren şirket son iki yıldaki 4 ihalede yaklaşık 3 milyarlık iş aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün son yıllarda pazarlık usulünde tercih ettiği şirketlerden biri de SNH İnşaat oldu. Halil Şevki Kara'nın yönettiği şirket beş ihalede toplam 4 milyar 209 milyon liralık işi davet usulüyle aldı. Şirket Hatay ve Ankara'da bazı yollar ile Kızılcahamam Hastanesi kavşak ve bağlantı yolunun yapım ihalelerini kazandı.

Genel Müdürlüğün gözde firmalarından biri de Ege Asfalt oldu. Karayolu altyapı projelerinde adı giderek daha fazla duyulan Ege Asfalt, 2021 ve 2022'de toplam bedeli yaklaşık 740 milyon liraya ulaşan Düzce, Ankara ve Iğdır'daki yol yapım ihalelerini aldı.

Avos Grup İnşaat da 2022, 2023 ve 2024'te Kahramanmaraş, Isparta ve Van'daki üç ihaleyi yaklaşık toplam 740 milyon bedelle kazandı.