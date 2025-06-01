Karavan Tutkunu Çift, Kendi Tasarımlarını Üretiyor

Karavan Tutkunu Çift, Kendi Tasarımlarını Üretiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yaşayan Ayşe ve İsmail Akbaş çifti, 7 yıllık karavan deneyimlerinden yola çıkarak kendi karavanlarını tasarlamaya ve üretmeye başladı. Karavanlarını iç piyasaya sunmanın yanı sıra Balkanlar ve Arap ülkelerine de ihracatı artırmayı hedefliyorlar.

Sakarya'da yaşayan karavan tutkunu Ayşe ve İsmail Akbaş çifti, yıllarca kullanarak edindikleri tecrübelerle ihtiyaçlarına uygun karavan tasarlama düşüncesinden hareketle üretici oldu.

Akbaş çifti, 7 yıl boyunca çeşitli yerli ve yabancı markaların çekme karavanlarıyla Türkiye'nin turizm bölgelerini gezdi.

Çift, 2023'te kendi ihtiyaçlarına uygun karavan tasarlamak için harekete geçti. Tasarladıkları karavanla üretimi genişletme kararı alan çift, iç mimarlık ofislerine bağlı mobilya atölyelerinde seri üretime geçti.

Kocaeli'de 22-25 Mayıs'ta düzenlenen "3. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri"ne katılan Akbaş çiftinin ürünleri ilgi gördü.

Karavanlarını iç piyasanın yanı sıra Balkanlar ve Arap ülkelerine de gönderen çift, bu pazarlardaki faaliyetlerini genişleterek ihracatını artırmayı hedefliyor.

Firmanın sahibi 30 yaşındaki Ayşe Akbaş, AA muhabirine, karavan üretiminden önce belirli dönemlerde karavanla seyahat ettiklerini söyledi.

İç mimar olan eşinin kendilerine uygun karavan tasarlamasıyla üretim fikrinin ortaya çıktığını anlatan Akbaş, "İmalat sürecine girince bunun tek karavanla olacak bir iş olmadığını düşündük. 'Madem yapacağız, büyük çaplı yapalım.' dedik. Yaklaşık 1,5 yıldır sektörde müşterilerimize hizmet veriyoruz." dedi.

Akbaş, Kovid-19 salgını döneminden sonra karavanların popülerlik kazanmaya başladığını belirterek, "Şu an kullanıcılarımız daha da bilinçleniyor. Süreç güzel gidiyor, daha da iyi olacağına eminiz. Müşteriler bilinçlendikçe kaliteli karavanları tercih etmeye başlayacaklar. Bu da firmaların gelişimi açısından olumlu olacak." diye konuştu.

Karavan kullanıcılığından üreticiliğe geçmenin avantajlarından bahseden Akbaş, şunları kaydetti:

"Konfor, estetik ve kalite anlamında kullanıcı olarak test ettiğimiz unsurlara şimdi üretici olarak da dikkat ediyoruz. Eşimin mimar olmasının büyük katkısı var. Ön çizimler ve ince detaylar eşimin projeleriyle şekilleniyor. Ben üretim aşamasında ona destek oluyorum. İnce ve son dokunuşlar ise benden çıkıyor. Çizimlerimizi üç boyutlu tamamladıktan sonra imalatın mutfağından geçip ustaların ellerinde işlenmesi, müşteriye teslim sürecine kadar tüm detaylar benden geçiyor."

"En büyük hedefimiz ihracat"

İç mimar 35 yaşındaki İsmail Akbaş ise 7 yıldır çekme karavan kullandıklarını, bu süreçte hem yerli hem de yabancı birçok markanın ürününü deneyimleme imkanı bulduklarını söyledi.

Kullanıcı deneyimleri ile mimarlık tecrübelerini birleştirerek yeni bir marka oluşturduklarını belirten Akbaş, "Genelde hanımlar beylerine destek olur ama burada destekleyici benim. Firmanın yüzü ve idari kadrosunda eşim yer alıyor. Üretim, satın alma ve fuar organizasyonlarında aktif rol alıyor. Ben şu an ona sadece destek oluyorum. Fuardan dönünce o üretime, ben mimarlığa geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, karavan tasarımlarının kendisine ait olduğunu dile getirerek, "Üretim adedi olarak bir hedefimiz yok. Biz nitelikli üretici olma hedefindeyiz. En büyük hedefimiz ihracat. Özellikle Balkanlar ve Arap ülkelerine ihracata başlamış durumdayız. Yeni bir firmayız ancak ürünlerimizi belirli kalite çizgisinde tutmaya özen gösteriyoruz. Problem yaratacak hiçbir ürün ve donanıma yanaşmıyoruz. Daha pozitif, daha yenilikçi katkılar sağlayacak her türlü iyileştirmeye açığız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.