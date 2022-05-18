Karanlık dünyasını müzikle aydınlattı - Haberler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Mehmet Yıldırım, aldığı eğitimlerle müzik alanında kendisini geliştiriyor.

Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yıldırım, yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan müzik öğretmenlerinden aldığı eğitimin ardından Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını kazanan Yıldırım, kendisi gibi engelli kişilere örnek olmanın heyecanını yaşıyor.

Bağlama, piyano, kaval, gitar, saz gibi enstrümanları kolaylıkla çalan Yıldırım'ın en büyük hedefi ise yüksek lisansı yapıp akademisyen olarak müzisyen yetiştirmek.

Yıldırım'a en büyük desteği veren merkezdeki müzik öğretmenleri ise öğrencisiyle gurur duyuyor.

"Toplumda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum"

Gaziantep Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, müziğe ilk olarak GAP Görme Engelliler İlkokulunda başladığını ve yaklaşık 12 yıldır müzikle ilgilendiğini söyledi.

Müziği hiç bırakmadığını ifade eden Yıldırım, "Sonunda hayalim olan konservatuvarı kazandım. Bağlama, kaval, piyano gibi enstrümanları çalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu gören çevremdeki kişiler gururlanıyor. Müzikle kendimi buldum. Müzik beni daha çok topluma kazandırdı. Toplumda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum." dedi.

Yıldırım, üniversitede Türk Halk Müziği Temel Bilimler Enstrüman Dersi aldığını ve üniversitede yüksek lisans yapıp akademisyen olarak hayallerini bir bir gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Kendisi gibi engellilere yönelik çalışmalar yapmak istediğini dile getiren Yıldırım, "Engellilere tavsiyem kendilerine güvensinler. Güven olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sonra azim ve kendi yeteneklerini keşfetmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

"Merkezde ilk olarak konservatuar bölümüne geçişi sağlandı"

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde müzik öğretmenliği yapan Songül Sarı ise merkezde öncelikli olarak öğrencilere müziği sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mehmet Yıldırım'ın öğrenme konusunda çok azimli bir öğrenci olduğunu dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Mehmet, akademik eğitimini geliştirmek istediğini bize söyledi. Biz de bu konuda elimizden geleni yaptık, kendisine destek olduk. Kendisine aylarca eğitim verdik. Eğitimin sonunda konservatuvarı kazandı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilk olarak görme engelli öğrencimizin konservatuvara geçişi sağlandı. Bu konuda kendisiyle gurur duyuyorum. Biz de çok gururluyuz. Mehmet, özgüveni yıkılmış olan veya eksik olan öğrencilere ışık olmuş durumda. Biz kendilerine yol göstermeye devam edeceğiz."