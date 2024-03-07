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Karamürsel'de Yeşilay Haftası Programı Gerçekleştirildi

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Karamürsel ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, öğrencilere bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

Karamürsel ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel Alp Anadolu Lisesi tarafından Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Mavi, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğünden Ayfer Kar, bağımlılık konusunda sunum gerçekleştirdi.

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi öğrencileri de "Yeşilay" adlı tiyatro gösterisini sahneledi.

Etkinlik, Yeşilay Haftası kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Alemdar, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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