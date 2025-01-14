Karaman Valisi Çiçekli, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çiçekli, makamında, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Çiçekli, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Hapishane içi", "Haber" kategorisinde Celal Güneş'in "Protesto" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un çektiği "Sel eğlencesi" fotoğrafını seçen Çiçekli, "Spor" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Çiçekli, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.