Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, K.C, H.A.A, K.C.C, G.U, M.C. ve H.H.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramada tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, K.C, H.A.A. ve M.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.