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Karaman'da Fosil Kaçakçılığı Operasyonu

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Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda fosil kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda Neolitik döneme ait 1780 bitki ve hayvan fosili ile Roma dönemine ait tarihi objeler ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın düzenlediği fosil kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakolu ekipleri, fosil kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, kimliğini belirlediği S.A'nın Aşağıçağlar köyündeki evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen 1780 bitki ve hayvan fosili ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Karaman'da çalınan römork jandarma tarafından bulundu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Zengen köyünde M.T'ye ait traktör römorkunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, römorkun M.D. isimli şahsın arazisinde olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çalıntı römork ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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