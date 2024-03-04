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Karaman'da Elma Bahçesinde Ölü Bulunan Kişi

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Karaman'da bir kişi elma bahçesinde hareketsiz yatarak ölü bulundu. Yakınları durumu bildirerek sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman'da bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Davut Özer'den (67) haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi.

Özer'in bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özer'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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