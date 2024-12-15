Karakol'da Kış Turizmi Başladı: Kayak Sezonu Fuarla Açıldı

Kırgızistan'ın incisi olarak nitelendirilen Issık Göl Bölgesi'nin doğu kıyısına 12 kilometre mesafedeki Karakol şehri, modern kayak merkezleriyle kış turizminin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ünlü Tanrı Dağları'nda (Tyan Şan) yer alan, ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nin idari merkezi olan Karakol, 1869 yılında Kurmay Yüzbaşı Aleksandr Kaulbars tarafından kuruldu.

20. yüzyılın başında Çin mimarisiyle inşa edilen şehirde "çivisiz" tek cami ve "Dungan Mescidi" olarak da anılan İbrahim Hacı Camisi bunuluyor. Kentte ayrıca 19. yüzyılda ahşaptan inşa edilen Kutsal Üçlü Ortodoks Kilisesi, kültürel miras olarak göze çarpıyor.

Karakol, Rus ordusu tarafından kurulan merkezindeki tarihi yapılarının yanı sıra Tarih ve Yerel Kültür Müzesi, hayvan pazarı ve gastronomisiyle de öne çıkıyor.

Başkent Bişkek'e 405 kilometre mesafedeki Karakol şehrine kara yoluyla yaklaşık 6-7 saatte, yeni kurulan Uluslararası Karakol Havalimanı'na uçakla 45 dakikada ulaşılabiliyor.

Tanrı Dağları'nın en zorlu ve tehlikeli zirveleri olan 7 bin 439 metre yüksekliğindeki Popeda ile 6 bin 995 metre yüksekliğindeki Han Tengri'ye yine bu şehirden gidiliyor.

Kayak sezonu fuarla başladı

Karakol'da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan, yerli ve yabancı binlerce turistin ağırlandığı kayak sezonu, bu yıl da "Karakol Kış Fuarı 2024-2025" ile başladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Departmanı ile Karakol Belediyesince düzenlenen fuarda el yapımı hediyelik eşya, seramik, mücevher, yün ve keçi kılından yapılan ürünler ve geleneksel yemekler sergileniyor, bölge kültürü ve folkloru tanıtılıyor.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Turizm Departmanı Başkanı Maksat Usubaliyev, Karakol Kayak Merkezi'nin bölgedeki cazibe merkezi olduğunu belirterek, şehrin yalnızca kayak merkezleriyle değil tarihi mirası, sıcakkanlı sakinleri ve zengin mutfağıyla da bilindiğini söyledi.

Ülkede kış sporlarına ilginin arttığını dile getiren Usubaliyev, "Kış turizmi kar yağışıyla başlıyor. Ülkemizin yüzde 90'ından fazlası dağlardan oluşuyor. Bu, bize kayak turizmini organize etme olanağı veriyor." dedi.

Kayak yapanlar renkli görüntüler oluşturuyor

Kayak merkezlerine akın eden yerli turistler, snowboard ve kayakla ilgili deneyimlerini paylaştı.

Asılcan Amangeldiyeva, Kırgızistan'ın güzelliği ve misafirperverliğine dikkati çekerek, "Ülkemize gelenler kalmak istiyor. Turistler, ülkemize 'Dünyada bir cennet' diyorlar. Bugün hava çok güzel. Kayak, benim en sevdiğim şeydir." diye konuştu.

Karakol'un güzelliklerini anlatan Erkayım Adılova da "Bana göre Karakol şehrimiz çok güzeldir. Yaz aylarında Issık Göl'de tatil yapılabilir. Kışın da Issık Göl'ün dağlarında kayak yapılabilir. Herkese burayı ziyarette bulunmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Modern kayak merkezi: Karakol

Karakol şehrine 7 kilometre mesafedeki 2 bin 300 rakımlı "Karakol Kayak Merkezi", doğası, Issık Göl'ün büyüleyici manzarası ve kayak pistleriyle ilgi çekiyor.

Karakol Kayak Merkezi'nde yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her seviyedeki kayakçılara hitap eden birçok pistin yanı sıra konaklamak için dağ evleri ve oteller bulunuyor.

Merkezde her bütçeye uygun kayak takımı, kayak kıyafetleri ve snowboard ekipmanı kiralanabiliyor.

Farklı damak zevklerine hitap eden kafe ve restoranların yer aldığı merkezde yamaç paraşütü de yapılabiliyor.