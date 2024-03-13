Karadeniz Ereğli Ziraat Odası Çiftçilere 1500 Tavuk Dağıttı
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, çiftçilere fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çeşitli projeler kapsamında 1500 yumurta tavuğu dağıttı. Oda başkanı Zafer Yalman, projenin devam edeceğini belirtti.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odasınca çiftçilere 1500 tavuk dağıtıldı.
Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çiftçilere yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Üreticilerden gelen talep doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını aktaran Yalman, projenin farklı çalışmalarla devam edeceğini kaydetti.