Karadeniz'de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi İçin Yenilikçi Deniz İzleme Teknolojileri Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesince organize edilen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) PERMIS'in ev sahipliğindeki "2. EfxINNOs Ortak Çalıştayı: Karadeniz'de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi İçin Yenilikçi Deniz İzleme Teknolojileri" İstanbul'da yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, beş tematik panel boyunca bakanlıklar, bölgesel kuruluşlar, belediyeler, akademi, özel sektör ve fon mekanizmaları, izleme teknolojilerinin ulusal/bölgesel politika döngülerine ve sektör operasyonlarına nasıl entegre edileceğini somut örneklerle değerlendirdi.

Oturumlarda denizcilikte karar alma ve uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan deniz ve kıyı izleme verileri ve ilgili yenilikçi izleme teknolojileri değerlendirildi. Yalnızca yeni sensörler ve platformlar değil, kurumlar ve sektörler arası kullanılabilir ürün ve hizmet portföyleri tanımlandı.

Çalıştaya 5 ülke ve 27 kurumdan yaklaşık 70 kişi katılırken toplantılarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOSGEB ve TÜBİTAK da yer aldı.

Bölgesel işbirliği kanadında KEİ ile Karadeniz Komisyonu temsil edilirken yerel yönetimler ölçeğinde Marmara Belediyeler Birliği ile Bulgaristan Karadeniz Yerel Otoriteler Birliği de hazır bulundu.

Sektörel ve meslek örgütleri tarafında İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR), Deniz Turizmi Birliği (DTB) ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) da çalıştaya katkı sundu.

Araştırma ve akademi ekosisteminden İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, AG Marine Solutions, Demokritos Trakya Üniversitesi, Ilia Devlet Üniversitesi, Romanya Ulusal Deniz Araştırma ve Kalkınma Enstitüsü Grigore Antipa ve Varna Teknik Üniversitesi de burada yer aldı.

Panellerde, ulusal politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde izleme teknolojilerinin rolü, Karadeniz'de ortak politika omurgasına uyum, gemi inşa, liman, gemi operasyonları, turizm, yetiştiricilik ve avcılık, yenilenebilir deniz enerjisi, maden-sondaj gibi sektörlerin izleme ihtiyaçları, ileri izleme-algılama çözümleri ve finansman/işbirliği mekanizmaları ele alındı.

Çalıştay çıktıları, öncelikli kullanım senaryoları ve teknoloji alanları listesine dönüştürülüp kamuya ve paydaşlara duyurulacak.