Rus gemisi Sinop açıklarına ulaştı
Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 gemisi, uluslararası sularda saldırıya uğrayarak Türk kara sularına girdi ve Sinop açıklarında bekletiliyor.
RUSYA'dan Gürcistan'a giderken Karadeniz'deki uluslararası sularda saldırıya uğrayan ayçiçek yağı yüklü 'MIDVOLGA-2' isimli gemi, Sinop açıklarına ulaştı.
Uluslararası sularda Türkiye'ye 80 mil açıkta saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli gemi, Sinop açıklarına geldi. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Sinop açıklarında bekletiliyor.
Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ - Esra AKSU / Sinop
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel