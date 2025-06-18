Karadeniz'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele için Doğaya Samuray Arıcıları ve Sülünler Bırakıldı

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Karadeniz Bölgesi'nde kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında 15 bin samuray arıcığı ve 300 sülün doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, mücadeleye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ürettiği 15 bin samuray arıcığı ile Doğan Koruma ve Milli Parklar Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 300 sülün doğada kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele edecek.

Salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, basın mensuplarına, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya samuray arıcığı ve sülün salımı yapacaklarını aktardı.

Gümen, "Düzenli olarak illerde kahverengi kokarca mücadelemiz devam ediyor. Kahverengi kokarca ile mücadelede mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelemiz var. Ama bir şekilde halkımızın da bu mücadelede destek vermesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz Samsun'da her türlü desteği bize sağlıyor." dedi.

Gümen, samuray arıcığının üretimine Büyükşehir Belediyesi ve Samsun'daki sivil toplum örgütlerinin destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne, büyükşehir belediyesi ile STK'ların sağladığı desteklerle ciddi bir üretim yapıyoruz. Geçen sene 207 bin samuray arısı doğaya salmıştık. Bu sene 1 milyonun üzerinde samuray arısı salımını yapacağız. Bunun da 750 binini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü üretecek. O yüzden bu konuda aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunmamızın an amacı bu mücadelenin, eylem planının tüm sektörle paylaşıp, hep beraber kahverengi kokarca ile mücadelemizin etkinliğini ortaya koymak."

Konuşmaların ardından samuray arıcıkları ve sülünler doğaya salındı.

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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