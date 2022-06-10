Karabük Valisi Gürel, Avrupa şampiyonu tekvandocu Alican Özcan'ı kabul etti - Haberler

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Alican Özcan, Vali Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

K44 58 kiloda altın madalya kazanan Özcan'ı tebrik eden Vali Gürel, "Avrupa şampiyonu olarak öncelikle tüm Karabüklülere sonrasında da ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattın. Spor hayatında ve bundan sonra gireceğin tüm müsabakalarda başarılarının devamını dilerim." dedi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Özcan'ın antrenörü Fatih Arı da yer aldı.