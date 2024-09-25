Karabük Teknokent'ten Drone ile Lojistikte Yenilikçi Proje

Karabük Teknokent'in başarı grafiği tırmanış gösteriyor

Zorlu arazilere kargo taşımacılığı drone ile gerçekleştirilecek

KARABÜK - Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren InnoVentures Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., geliştirdiği "Drone Tabanlı Lojistik Platformu" projesiyle KOSGEB'in 2024 yılı Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği almaya hak kazandı. Proje desteği ile özellikle zorlu arazilere kargo ve nakliyeler dron ile gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren InnoVentures Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 2024-01 çağrı döneminde sunulan proje, ileri teknoloji çözümleri ve lojistik alanındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Mitsubishi Electric US'in yürüttüğü, InnoVentures'in ise AR-GE faaliyetlerini yürüttüğü "AnyMile" adlı drone tabanlı lojistik ve operasyon yönetimi platformu; şirketlerin, operatörlerin ve hizmet sağlayıcıların karbon ayak izlerini azaltırken operasyonlarını karlı bir şekilde hızlandırmalarını amaçlıyor.

Nakliye, sevkiyat, filo ve hizmet yönetimi, UTM'leri, üreticileri ve dronları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ilk uçtan uca drone tabanlı lojistik platformu hedefiyle planlanan proje, özellikle zorlu coğrafi koşullarda ve acil teslimat gerektiren durumlarda önemli avantajlar sunacak.

InnoVentures ekibi, aldıkları bu destekle projeyi bir üst seviyeye taşımayı, ürünün diğer alt uygulamalarına odaklanmayı ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir drone platformu sunmayı hedefliyor.

InnoVentures Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. kurucusu Cahit Berkay Kazangirler, Karabük Teknokent'te iki buçuk yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti. Üç ofisleri bulunduğunu söyleyen Kazangirler, Karabük'ü tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden birinin Teknokent'in sunduğu avantajlar ve üniversitede eğitim gören yetenekli gençlerle çalışma fırsatı olduğunu ifade etti. Şu anda 14 resmi personelleri olduğunu, outsource ve freelance çalışanlarla birlikte ekiplerinin 20 kişiye yaklaştığını belirtti. Ayrıca, Teknokent bünyesinde aktif olarak devam eden iki AR-GE projeleri olduğunu, yazmayı planladıkları dört yeni proje için de 1501 ve 1507 TÜBİTAK projelerine başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kazangirler, "Teknokent'te yeni projelerle gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Drone tabanlı lojistik platformu projeleriyle KOSGEB'den iş geliştirme desteği aldıklarını belirten Kazangirler, bu destekle işlerini büyütmeyi ve personel sayılarını artırmayı planladıklarını söyledi. Üniversite bünyesinde bulunmanın kendilerine büyük avantaj sağladığını vurgulayan Kazangirler, "Üniversitede çok yetenekli arkadaşlarımız var. Yüksek lisans ve doktoraya devam eden arkadaşlarımızda var" dedi. Kazangirler, üniversite hocalarının yetenekli öğrencileri kendilerine yönlendirdiğini, staj ve iş yeri eğitimi konusunda üniversiteden büyük destek gördüklerini belirtti.

Drone tabanlı lojistik platformu projelerini Mitsubishi Electric US ile birlikte geliştirdiklerini ifade eden Kazangirler, "İnovasyon merkezi kapsamında AR-GE projelerinin başlangıçı, bu projelerin yapılabilirliğinin kanıtlanması gibi tüm süreçleri Türkiye'de bulunan inovasyon şirketimizle beraber yürütüyoruz. Bu projelerin yapılabilirliği kanıtlandıktan sonra Japonya ve Amerika'nın onayıyla birlikte artık MVP ve POC süreçlerine geçiyoruz. Kuzey Amerika'da drone ile kargo taşımacılığı biraz daha oturdu. Pilot bölgeler bulunuyor. Örnek verecek olursak, Amerika haricinde Singapur'da şu anda gemilerin artık limana yanaşmasına gerek kalmadan, seyahat halindeyken de drone ile kıyıdan yemek tedariki veya belge tedarikinde bulunabiliyorlar. Şirketlerinde bu konuda daha çok drone ile taşımacılığa önem verdiğini söyleyebilirim. Bu pazarın ise her 5 yılda bir yaklaşık olarak yüzde 20 büyüyeceği tahmin ediliyor. Biz de bu pazarda, henüz büyümekte olan bu pazarda bir yer almak istiyoruz. Tamamıyla Amerika ve Japonya ile çalışıyoruz. Olabildiğince daha çok proje almak istiyoruz. Projelerle birlikte bilgi birikimimiz artıyor" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Karabük Teknokent'in başarı grafiği giderek yükselmektedir. Bu başarı ve kabul edilen çok önemli projeler Karabük şehri adına gurur verici bir tablodur. Karabük Üniversitesi Karabük Teknokent'e her alanda büyük destek vermektedir. Karabük Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri projelerini ve buluşlarını Karabük Teknokent'te hayata geçirmektedir. Ayrıca akademisyenlerimiz Teknokent'teki şirketlere danışmanlık yaparak teknoloji ihtiyaçlarını yenilikçi buluşlarla karşılamaktadır. Yapmış olduğumuz iş birliği protokolleri ile kurduğumuz çalışma takımları ile Teknokent'e yeni ufuklar açarak yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.