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Karabük'te yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

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Karabük'ün yüksek rakımlı bölgelerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğa koruma ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı. Lise öğrencileri ise hayvan yetiştiriciliği alanında pratiğe dönüşerek mesleki deneyim kazanıyor.

Karabük'ün yüksek rakımlı bölgelerinde yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Yüksek rakımlı bölgelere yiyecek bırakan ekipler, yemleme faaliyetlerini hava koşullarına bağlı olarak sürdürecek.

Lise öğrencileri hayvan yetiştiriciliğini sahada pratiğe dönüştürüyor

Karabük'te hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı bölümü okuyan lise öğrencileri, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek mesleki deneyim kazanıyor.

Büyükbaş, küçükbaş, kümes ve evcil hayvancılık üzerine Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde teorik eğitim alan öğrenciler, mesleğin inceliklerini sahada uygulama yaparak öğreniyor.

Veteriner hekimlerin kontrolünde intravenöz (damar içi), intramüsküler (kas içi), subkütan (deri altı) gibi tedaviler uygulayan öğrenciler, ultrasonla gebelik muayenesi ve suni tohumlama da yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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