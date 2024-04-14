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Karabük'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 2 Sürücüye 12 Bin 878 Lira Cezası

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Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 12 bin 878 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından, Karabük- Safranbolu kara yolunda 2 aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce 2 araç sürücüsü tespit edilerek haklarında Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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