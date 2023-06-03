Karabük'te sağanak: Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, araçlar ve dükkanlar su içerisinde kaldı. Metrekareye 43 kilogram yağışın düştüğü ilçede bazı dükkanlarda su baskınları meydana geldi.