Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Karabük'te sağanak: Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

Güncel Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, araçlar ve dükkanlar su içerisinde kaldı. Metrekareye 43 kilogram yağışın düştüğü ilçede bazı dükkanlarda su baskınları meydana geldi.

Karabük'te sağanak: Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

Yollar dere yatağına döndü, iş yerlerini su bastı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, araçlar ve dükkanlar su içerisinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı Karabük'te sağanak yağmur etkili oluyor. Yerel ölçekli yağışlar etkili olurken Eskipazar ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası yollar dere yatağına döndü. Metrekareye 43 kilogram yağışın düştüğü ilçede araçlar su içerisinde kalırken bazı dükkanlarda su baskınları meydana geldi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title