Karabük'te ramazan davulcuları belirlendi

KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi, ramazanda vatandaşları sahura uyandırmak için görev alacak davulcuları belirledi.

Zabıta Müdürlüğünde düzenlenen seçmelere, 75 davulcu katıldı.

Muhtar, zabıta ve davul eğitmeninden oluşan jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergileyen davulculardan 55'i, "ramazan davulcusu" belgesi almaya hak kazandı.

Seçilen davulcular, eğitimden geçtikten sonra ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, davulculara uyulması gereken kuralları hatırlatarak, uymayanlara davul çaldırılmayacağını söyledi.

Vatandaşları gelenek ve göreneklere göre sahura uyandırmak istediklerini belirten Köse, bunun için davulculara eğitim verildiğini kaydetti.