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Karabük'te Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 78 BG 894 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda K.K. yönetimindeki 06 CVH 344 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 06 CVH 344 plakalı araçtaki yolcu M.C. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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