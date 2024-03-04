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Karabük'te ölü bulunan Hande Ciğeroğlu toprağa verildi

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Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan 32 yaşındaki Hande Ciğeroğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Ciğeroğlu'nun cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 5000 Evler Merkez Camisi'ne getirildi ve burada defnedildi. Törene yakınları ve bazı siyasi isimler katıldı.

Karabük'te apartman bahçesinde ölü bulunan 32 yaşındaki Hande Ciğeroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'taki apartmanın bahçesinde ölü bulunan Ciğeroğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 5000 Evler Merkez Camisi'ne getirildi.

Ciğeroğlu'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene Ciğeroğlu'nun yakınlarının yanı sıra, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ ve vatandaşlar katıldı.

Dün apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Hande Ciğeroğlu'na (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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