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Karabük'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

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Karabük'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir meslek lisesinde öğrenciler B.K. (18) ile Y.S.Ö. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu R.A.S. (18) da arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında R.A.S. ve B.K, Y.S.Ö'nün bıçaklı saldırılarıyla yaralandı. Bu sırada Y.S.Ö. de elinden yara aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.A.S. ve B.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Y.S.Ö. ise polis ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Y.S.Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Kavga Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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